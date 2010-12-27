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В Лодейнопольском районе браконьеры убили двух лосей, а после разделали их туши
Сегодня, 14:34
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lesjasap
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В Лодейнопольском районе браконьеры убили двух лосей, а после разделали их туши

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В Ленинградской области под суд пойдут охотники, незаконно убившие лосей.

В Ленинградской области правоохранительные органы  возбудили уголовное дело в отношении браконьеров, убивших двух диких животных. От рук преступников пострадали лодейнопольские лоси. 

Полиция задержала злоумышленников, незаконно охотившихся в лесу. Сначала оперативник иобнаружили разделенные туши крупных млекопитающих. Инцидент произошел еще 8 февраля. Мясо находилось на территории одного из местных предприятий к западу от трассы "Кола". Трупы животных были спрятаны  в лесном массиве в 15 километрах от дороги на 188 километре.

В настоящее время следствие подсчитало убытки, нанесенные живодерами. Ущерб составил 320 тысяч рублей. По данному правонарушению по статье за нелегальную охоту заведено уголовное дело. Отметим, что в Ленобласти на лосей можно охотиться только в период с 15 октября по 7 января. 
 

Теги: браконьеры , ленобласть , лодейнопольский район , лоси , лось , охота , убийство , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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