В Лодейнопольском районе браконьеры убили двух лосей, а после разделали их туши

В Ленинградской области под суд пойдут охотники, незаконно убившие лосей.

В Ленинградской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении браконьеров, убивших двух диких животных. От рук преступников пострадали лодейнопольские лоси.

Полиция задержала злоумышленников, незаконно охотившихся в лесу. Сначала оперативник иобнаружили разделенные туши крупных млекопитающих. Инцидент произошел еще 8 февраля. Мясо находилось на территории одного из местных предприятий к западу от трассы "Кола". Трупы животных были спрятаны в лесном массиве в 15 километрах от дороги на 188 километре.

В настоящее время следствие подсчитало убытки, нанесенные живодерами. Ущерб составил 320 тысяч рублей. По данному правонарушению по статье за нелегальную охоту заведено уголовное дело. Отметим, что в Ленобласти на лосей можно охотиться только в период с 15 октября по 7 января.

