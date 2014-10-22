Габриэлюс Ландсбергис рассказал о том, когда Вильнюс решит нормализировать связи с КНР.

В Литве заявили, что не стремятся любой ценой нормализовать отношения с Китаем. Соответствующее заявление перед журналистами сделал республиканский министр по внешней политике Габриэлюс Ландсбергис. Чиновник заметил, что в Вильнюсе заинтересованы во взаимовыгодных контактах с Пекином.

Интерес к подвижкам в отношениях должен быть взаимным. У нас нет какого-то отчаянного стремления любой ценой добиться нормализации дипломатических отношений. Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

Габриэлюс Ландсбергис напомнил прессе о том, что министры регулярно консультируются по китайскому сотрудничеству с Европейской комиссией. Чиновник добавил, что когда обе стороны примут решение о том, что нормализация отношений с КНР необходима, то тогда Литва начнет движение в этом направлении.

МИД пообещал практические меры в ответ на блокаду Калининграда.

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