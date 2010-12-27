В Литве задержали граждан России, подозреваемых в шпионаже

В Литве задержали трех человек по подозрению в шпионаже по "приказу российских спецслужб".

В Литве были арестованные подозреваемые, которые предоставляли информацию о военных и стратегических объектах по приказу российских спецслужб.

Как пишет издание Lrytas один из задержанных является госслужащим, который ранее работал в ВВС Литвы. Другой подозреваемый "истребовал информацию о военных объектах, связанных с военно-морским флотом" якобы в интересах своего бизнеса.

Расследование правоохранительных органов в Литве началось с военной разведки, в ходе которой были проведены десятки обысков. Подозреваемые подвергаются риску лишения свободы на срок до 15 лет.

"В ходе расследования были проведены десятки опросов, и было собрано достаточно данных, чтобы доказать, что эти действия были проведены разведывательными организациями Российской Федерации", - заявил начальник полиции.

По данным прокуратуры, с 2014 года в Литве было выявлено 12 человек, которые подозреваются в шпионаже. Пять человек уже были осуждены и приговорены к тюремному заключению.