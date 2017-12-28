В Лысьве Пермского края молодой мужчина убил жену и 2-летнего сына

Появились подробности убийства молодой женщины и ее маленького сына.

Жуткое убийство потрясло накануне, 27 декабря, жителей города Лысьва Пермского края.

В пятиэтажном доме по улице Чапаева произошел пожар в одной из квартир. После ликивдации пожара в квартире было обнаружено тело 24-летней женщины с признаками насильственной смерти и маленький ребенок в бессознательном состоянии. 2-летний мальчик скончался в карете "скорой", несмотря на усилия медиков.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное джело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего".

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, усиленная экспертами и следователями-криминалистами следственного управления СКР по Пермскому краю и оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю. СУ СК РФ по Пермскому краю

По подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний сожитель погибшей. В ходе первоначальных следственных действий выяснилось, что между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил гражданскую жену. Чтобы скрыть следы преступления, он решил поджечь квартиру. Он открыл на полную газовые вентили, разложил и поджег ветошь, закрыл квартиру, оставив там 2-летнего сынишку, и ушел.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты интересующие следствие предметы, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и документальную фиксацию доказательств. СУ СК РФ по Пермскому краю

По предварительным данным судмедэкспертизы было установлено, что смерть жэенщины наступила от удушья, а малыш отравился угарным газом. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV