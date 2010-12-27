Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично проверил экотропу, специально созданную для пеших туристических маршрутов на территории государственного природного ботанического заказника «Линдуловская роща».

В Линдуловской роще появится экспериментальный волонтерский лагерь для любителей экотуризма.

Ленинградская область открывает свои особо охраняемые природные территории для туристов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично проверил экотропу, специально созданную для пеших туристических маршрутов на территории государственного природного ботанического заказника "Линдуловская роща". Глава региона отметил уникальную природу лиственничной рощи и прекрасные виды реки Линдуловки, которыми можно любоваться со специально оборудованной смотровой площадки.

"В следующем году здесь будет оборудован экспериментальный волонтерский лагерь для ценителей природы и любителей экотуризма. Мы пригласим всех желающих пожить здесь и непосредственно принять участие в работе по расчистке леса и оборудованию туристических троп", – сказал Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время на территории особо охраняемых природных заказников Ленинградской области уже оборудовано 12 экологических туристических троп, до конца года появится еще три. В следующем году планируется открытие 9 экотроп.

Источник: пресс-служба ЛО