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В Ленобласти пожарные борются с огнем в исторической даче

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В Ленинградской области загорелся объект культурного наследия. Piter.TV публикует первые кадры с места ЧП.

В Ленинградской области 2 марта возник пожар в исторической даче. По словам очевидцев, пожарные не могут справится с огнем на протяжении часа. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. 

В ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти сообщили, что пожарных вызвали на улицу Железнодорожную, 38, в Левашово 2 марта в 11.24. По указанному адресу всполохнул двухэтажный деревянный жилой дом . Также, в службе отметили, что возгорание произошло на втором этаже.

Кроме того, пожару присвоили номер сложности - 1- бис. В настоящее время информации о пострадавших не имеется. 

Стоит отметить, что дача, в которой случился пожар - историческое здание в стиле модерн, адрес внесен в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. 

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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