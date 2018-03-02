В Ленобласти пожарные борются с огнем в исторической даче

В Ленинградской области загорелся объект культурного наследия. Piter.TV публикует первые кадры с места ЧП.

В Ленинградской области 2 марта возник пожар в исторической даче. По словам очевидцев, пожарные не могут справится с огнем на протяжении часа. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

В ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти сообщили, что пожарных вызвали на улицу Железнодорожную, 38, в Левашово 2 марта в 11.24. По указанному адресу всполохнул двухэтажный деревянный жилой дом . Также, в службе отметили, что возгорание произошло на втором этаже.

Кроме того, пожару присвоили номер сложности - 1- бис. В настоящее время информации о пострадавших не имеется.

Стоит отметить, что дача, в которой случился пожар - историческое здание в стиле модерн, адрес внесен в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург