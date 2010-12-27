В Ленобласти завершились игры Всероссийского первенства по футболу

Участие в чемпионате приняли шесть команд из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Удмуртии и Республики Татарстан. Местом проведения турнира был выбран г. Тихвин.

В Ленинградской области завершились игры Всероссийского первенства по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом.

Участие в чемпионате приняли шесть команд из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Удмуртии и Республики Татарстан. Местом проведения турнира был выбран г. Тихвин.

В течение недели на стадионе "Кировец" ребята боролись за главный кубок и право войти в состав сборной России по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом для выступления на международных соревнованиях. По результатам финальных игр победителей первенства стала команда "Спартак" (г. Москва). Никто из соперников разочарован не был, ведь, прежде всего, этот чемпионат – спортивный праздник и демонстрация безграничных возможностей тех, кто любит спорт.

Источник: пресс-служба ЛО