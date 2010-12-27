В Ленобласти завершен ремонт участка региональной трассы "Огоньки — Стрельцово — Толоконниково"

Стоимость работ составила 179 млн рублей, средства были выделены из дорожного фонда Ленинградской области.

Завершен ремонт участка региональной трассы "Огоньки — Стрельцово — Толоконниково", которая частично повторяет маршрут федеральной трассы А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области.

По заказу ГКУ "Ленавтодор", на объекте уложен особо прочный асфальт ЩМА-20. Отличительной особенностью этой смеси является жесткий каркас из щебня: он формирует повышенную устойчивость к пластическим деформациям и к истиранию шинами. Это особенно важно, учитывая большую интенсивность движения по дороге тяжелых фур. Дорожники также сделали новые автобусные остановки, тротуары и укрепили обочины.

Стоимость работ составила 179 млн рублей, средства были выделены из дорожного фонда Ленинградской области.

Кроме того, подрядные организации выходят на ремонт участков трасс "Комсомольское — Приозерск" и "Моховое — Ключевое". Там будут устранены деформации и пучины.

Источник: пресс-служба ЛО