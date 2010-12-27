В Ленобласти завершаются ремонтные работы на участке региональной трассы "Старая Ладога — Трусово"

Ремонт выполнялся по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В Ленинградской области завершаются ремонтные работы на участке региональной трассы "Старая Ладога — Трусово", ведущей к столице Древней Руси Старой Ладоге.

Ремонт выполнялся по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Дорожники уложили два слоя нового асфальтобетона, укрепляют обочины, расчищают полосу отвода и ставят знаки.

В Ломоносовском районе завершается ремонт участка дороги "Подъезд к Красносельскому району", проходящий через Малое Карлино. Подрядная организация выполнила асфальтирование девятикилометрового отрезка магистрали и сейчас занимается усилением обочин. Тяжелая техника также работает около Соснового Бора на дороге "Форт Красная Горка — Коваши — Сосновый Бор".

Источник: пресс-служба ЛО