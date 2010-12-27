В Ленобласти завершается прием заявок на участие в конкурсе "Чистые берега"

Конкурсная комиссия будет оценивать площадь приведенной в порядок территории, объем собранного мусора и количество вовлеченных волонтеров. Кроме того, будет учитываться – справилась ли команда с задачей контроля за поддержанием чистоты.

Двадцать первого сентября завершается прием заявок на участие в конкурсе для общественных организаций "Чистые берега".

Экологическим объединениям предлагается представить свои проекты по поддержанию экологии и охране и защите окружающей среды.

Конкурсная комиссия будет оценивать площадь приведенной в порядок территории, объем собранного мусора и количество вовлеченных волонтеров. Кроме того, будет учитываться – справилась ли команда с задачей контроля за поддержанием чистоты.

Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей, из них 200 тысяч рублей вручат команде-победителю, 150 тысяч рублей – "серебряному" призеру, 100 тысяч рублей достанутся команде, занявшей третье место, 50 тысяч рублей будут присуждены объединению, занявшему четвертое место.

Для участия в конкурсе зарегистрированным экологическим объединениям нужно до 21 сентября направить заявки в комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и Северо-Западный "Зеленый крест" (gosecocontrol@lenreg.ru; green-cross.spb@mail.ru).

Объявление результатов и торжественная церемония награждения победителей состоится 18 октября 2019 года.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО