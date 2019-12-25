В Ленобласти задержали предполагаемого убийцу мужчины в Мурино

Собутыльник зарубил приятеля топором и ножом.

В Ленобласти задержан предполагаемый убийца 37-летнего мужчины, тело которого нашли в Мурино 13 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе областного следкома.

Следствие полагает, что подозреваемый и погибший вместе распивали спиртное и повздорили. В ходе конфликта задержанный не менее трех раз ударил собутыльника топоров и девять раз – ножом, от полученных травм мужчина скончался на месте. В воскресенье сообщалось, что незадолго до обнаружения тела с рассеченной головой посреди беспорядка в этой квартире буянил неизвестный и разбил стекло на балконе.

Расследование уголовного дела продолжается. Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение.

Ранее мы писали, что во время ссоры на Шуваловском жена ударила мужа ножом в грудь.

Фото: Piter.TV