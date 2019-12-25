В Ленобласти задержали безработного, который украл и избил 5-классника

Мальчик находился в заточении более двух часов.

В воскресенье, 30 мая, в полицию Ленобласти обратился житель поселка Большая Ижора и заявил о похищении своего сына 5-классника. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, неизвестный более двух часов удерживал мальчика в своей квартире на Приморском шоссе. Ребенок рассказал, что его били по голове.

По подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего безработного мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.TV