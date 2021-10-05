В Ленобласти на выходных поймали 300 нарушителей скоростного режима

Трое автомобилистов повторно попались на превышении скорости на 60 км/ч.

Сотрудники ДПС в минувшие выходные провели профилактический рейд на основных магистралях Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности полицейские поймали более 300 нарушителей скоростного режима. При этом около 140 человек превысили скорость более чем на 40 км/час.

Трое автомобилистов повторно попались на превышении скорости на 60 км/ч. Они будут лишены прав сроком до года. Также полицейским попался водитель, который ехал на Porsche Cayenne по трассе "Скандинавия" со скоростью 170 км/час.

В выходные в Петербурге и области произошло более 1200 ДТП.

Видео: МВД