В Ленобласти внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Схема получения денег от государства поставщикам образовательных услуг для детей через именные сертификаты вводится в ряде субъектов РФ, в том числе в Ленинградской области, в рамках нацпроекта "Образование".

В Ленинградской области внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Схема получения денег от государства поставщикам образовательных услуг для детей через именные сертификаты вводится в ряде субъектов РФ, в том числе в Ленинградской области, в рамках нацпроекта "Образование". В этом году в апробации новой модели финансирования участвуют 12 пилотных муниципальных образований Ленинградской области: Волосовский, Волховский, Выборгский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Тосненский, Гатчинский районы и город Сосновый Бор. Остальные районы подключатся к проекту в 2020 году.

Сертификаты дают возможность дополнительного образования детей в кружках и секциях, в том числе, в частных организациях за счет полной или частичной оплаты занятий из бюджета. По сертификату будет оплачиваться только часть общеразвивающих программ, прошедших экспертизу и реализуемых организациями, имеющими лицензию на образовательную деятельность. Социально-значимые общеразвивающие программы и предпрофессиональные программы будут финансироваться по ранее существующей методике.

Все организации, реализующие программы дополнительного образования, которые заинтересованы работать в системе персонифицированного дополнительного образования, должны войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои образовательные программы в информационную систему "Навигатор дополнительного образования Ленинградской области"

Внедрение системы ПФДОД осуществляется через навигатор дополнительного образования, расположенный в сети интернет по адресу: р47.навигатор.дети. Здесь родители могут узнать, какие организации предоставляют услуги дополнительного образования детей в их городе, районе и в Ленинградской области. Изучив соответствующие разделы навигатора, можно получить исчерпывающую информацию о программах, педагогах, местах проведения, расписании занятий, формах контроля, результативности обучения. К настоящему времени в системе зарегистрировано 700 организаций и представлено более 6000 дополнительных общеобразовательных программ во всех муниципальных образованиях Ленинградской области.

40 тысяч детей зарегистрированы в системе и уже почти 6 тысяч обучающихся получили сертификаты персонифицированного финансирования.

Источник: пресс-служба ЛО