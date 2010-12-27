В Ленобласти выполнен ремонт участка региональной трассы "Сосновый Бор — Глобицы"

Общая стоимость работ составила порядка 80 млн рублей.

В Ленинградской области выполнен ремонт участка региональной трассы "Сосновый Бор — Глобицы" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По заказу ГКУ "Ленавтодор" в этом году дорожники работали на отрезке с 4 по 10 километр. В прошлом году регион взял на баланс этот участок, до этого времени бывший бесхозяйным имуществом. Государственным контрактом предусмотрена укладка двух слоёв асфальтового покрытия, очистка полосы отвода от деревьев и кустарников, а также установка новых дорожных знаков и нанесение разметки.

Благодаря выполненному ремонту, дорога полностью соответствует нормативам для безопасного проезда транспорта на всем протяжении от Глобиц до Соснового Бора: в прошлом году "Ленавтодор" обновил асфальт с 10 по 16 километр.

Среднегодовая интенсивность прохождения машин по дороге "Сосновый Бор — Глобицы" превышает тысячу автомобилей в сутки. Она является одним из двух основных путей проезда в атомград.

Общая стоимость работ составила порядка 80 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО