В Ленобласти утверждена льгота на подключение к электросетям

Льгота распространяется на подключение к электроэнергии с 1 июля 2022 по 31 декабря 2023 года.

В Ленинградской области утверждена льгота на подключение к электросетям. Социальная поддержка при техприсоединении к электросетям будет предоставляться жителям региона, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Соответствующее постановление подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Мера поддержки распространяется на признанных нуждающимися жителей Ленобласти, за исключением федеральных льготников. Стоимость подключения для них будет установлена на уровне 50% от тарифа – 4350 рублей за кВт мощности в пределах 15 кВт.

Льгота распространяется на подключение к электроэнергии с 1 июля 2022 по 31 декабря 2023 года. За оформлением и справками необходимо обратиться в Центр социальной защиты населения в районе проживания.

Фото: администрация Ленобласти