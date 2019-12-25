В Ленобласти упростят получение звания ветерана труда

На данный момент звание "Ветеран труда Ленинградской области" получили 70 440 человек.

Председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова рассказала во вторник, 24 ноября, что в октябре в силу вступил областной закон, согласно которому для назначения выплаты повышен критерий нуждаемости до 100% – 31900 рублей.

Со следующего года, по словам Шлемовой, исключат применение критерия нуждаемости: на этот критерий жаловались ветераны, в том числе напрямую губернатору региона. Это несколько упростит процедуру получения звания ветерана труда.

На данный момент звание "Ветеран труда Ленинградской области" получили 70 440 человек. Сейчас получить звание может человек, который постоянно живет в регионе и отработал там от 30 лет.

Ранее мы писали, что уполномоченного по правам человека в Ленобласти проведет "горячую линию" для пожилых.

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