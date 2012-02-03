В Ленобласти табачная фабрика Philip Morris продолжит работу

В компании сообщили, что не планируют прекращать деятельность в России и сохранят все рабочие места на заводах.

В Ленинградской области табачная фабрика "Филип Моррис Ижора" продолжит работу. Об этом в понедельник, 25 июля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в компании.

В компании сообщили, что не планируют прекращать деятельность в России и сохранят все рабочие места на заводах. При этом PMI намерен реструктуризировать свой бизнес в России, потому что фабрика столкнулась с проблемами в цепочками поставок и ограничениями в финансовом и банковских секторах. К концу 2022 года компания хочет, чтобы её российское отделение вело независимый бизнес.

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Фото: phxere

