Безработный мигрант поджег автомобиль экс-начальника в Выборге

Мужчина сделал это из мести.

Накануне правоохранители задержали 55-летнего безработного мужчину, которого подозревают в поджоге машины бывшего начальника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Заявление о поджоге автомобиля марки Nissan Xtrail поступило в июле минувшего года. Неизвестный спалил иномарку возле дома №1 по улице Водной Заставы в Выборге. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Покушение на умышленное повреждение чужого имущества".

Подозреваемый задержан спустя несколько месяцев. Им оказался гражданин среднеазиатского государства. По версии следствия, мужчина поссорился с прорабом, а затем купил бензин, перелил горючую жидкость в пластиковую бутылку и ночью пошел мстить обидчику. Возгорание было вовремя ликвидировано. Поджигателя ждет наказание.

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