В Ленобласти стартует конкурс по уборке прибрежных зон

Участникам экологического состязания "Чистые берега" предстоит конкурировать в уборке территорий возле рек и озер региона.

5 июня в Ленинградской области стартует конкурс по уборке прибрежных зон. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Участникам экологического состязания "Чистые берега" предстоит конкурировать в уборке территорий возле рек и озер региона. Конкурсная комиссия будет оценивать убранную площадь, объем собранного мусора и количество вовлеченных волонтеров.

Проведение конкурса волонтерских экологических акций стало доброй традицией для нашего региона. С каждым годом растет количество их участников, тех, кто готов защищать и сохранять красоту родной природы. В этом году мы немного изменили правила конкурса и теперь оценивается не только число участников и количество собранного мусора, но также организация контроля за поддержанием чистоты. отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Валерий Пикалев

Призовой фонд размером 550 000 рублей будет распределен среди команд-победителей: 1-е место – 200 000 рублей, 2-е место – 150 000 рублей, 3-е место – 100 000 рублей. Две команды, занявшие 4-ю строчку итогового рейтинга, получат по 50 000 рублей.

Принять участие в конкурсе могут зарегистрированные экологические объединения. Заявки для участия необходимо направить до 21 сентября в комитет экологического надзора и Северо-Западный "Зеленый крест" (gosecocontrol@lenreg.ru; green-cross.spb@mail.ru). С положением о проведении мероприятия и формой заявки на участие можно ознакомится на сайте комитета эконадзора.

Объявление результатов и награждение победителей запланировано на 18 октября 2019 года.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО