В Ленобласти стартовал прием заявок для участия в VI Всероссийском конкурсе "Панацея"

Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ).

Открыт прием заявок для участия в VI Всероссийском конкурсе "Панацея".

Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ).

Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2018 года по 31 октября 2019 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

"Местная больница" — публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах.

"Белый халат" — публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах.

"Люди в беде" — публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.

"Здоровье в твоих руках" — публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т.д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.

"Нет социальным болезням" — специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т.д.

Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2019 года включительно по адресу: 125009 г. Москва, ул. Моховая, д. 9, факультет журналистики МГУ, c пометкой КОНКУРС "Панацея".

Награждение победителей конкурса состоится в Москве в марте 2020 года на факультете журналистики МГУ. Также для лауреатов конкурса планируется проведение 3-х дневного образовательного семинара на базе факультета журналистики.

Источник: пресс-служба ЛО