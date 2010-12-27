В Ленобласти состоялось торжественное открытие V сезона Лиги школьного спорта

Центральной площадкой праздника стал стадион школы "Центр образования "Кудрово".

Третьего сентября в регионе состоялось торжественное открытие V сезона Лиги школьного спорта Ленинградской области.

Центральной площадкой праздника стал стадион школы "Центр образования "Кудрово". Здесь находится самый многочисленный и многопрофильный спортивный клуб: ребята могут попробовать свои силы в одном из 12-ти видов спорта.

Главным событием дня стал спортивный флешмоб, объединивший все школьные спортивные клубы Ленинградской области. Акция прошла в формате зарядки с чемпионом. Для 500 юных спортсменов в Кудрово ее провели многократная победительница в беге на сверхмарафонские дистанции Олеся Нургалиева, легкоатлет, чемпион летних Паралимпийских игр 2012 года Денис Гулин и многократный чемпион России по боевому самбо Денис Гольцов. Аналогичные акции в то же время прошли и в других поселениях региона.

Региональная Лига школьного спорта объединяет 283 школьных спортивных клуба, где занимаются более 48 тысяч человек. Это самый высокий показатель в стране.

Источник: пресс-служба ЛО