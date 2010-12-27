В Ленобласти расширяется сеть площадок областного консультационного центра для родителей

Сотрудники центра дают консультации и оказывают психолого-педагогическую помощь родителям, воспитывающих детей дома, а также помогают подготовить ребенка к детскому саду.

В Ленинградской области расширяется сеть площадок областного консультационного центра для родителей ― в октябре заработает новое отделение в детском саду комбинированного вида №1 в Мурино.

Первые площадки областного консультационного центра открылись в 2018 году на базе "Центра образования Кудрово", детского сада №4 во Всеволожске, детского сада №31 Выборга, Центра психолого-педагогического медицинского и социального сопровождения в Гатчинском районе и детского сада комбинированного вида №37 Кировского района.

Сотрудники центра дают консультации и оказывают психолого-педагогическую помощь родителям, воспитывающих детей дома, а также помогают подготовить ребенка к детскому саду.

В отделениях Регионального консультационного центра родители, чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации, могут получить консультации по различным направлениям: аспекты детско-родительских взаимоотношений, организации игровой и развивающей деятельности в условиях семьи, комплексной профилактики различных отклонений.

Консультации педагогов и специалистов консультационного центра ― психологов, логопедов, дефектологов оказываются бесплатно. Всего за 2018 году сотрудники Регионального консультационного центра провели более 1500 консультаций, которые осуществлялись как в формате индивидуальных консультаций, так и в форме групповых семинаров, семинаров практикумов, развёрнутых консультационно-обучающих мастер-классов и тренингов.

Источник: пресс-служба ЛО