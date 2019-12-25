В Ленобласти 3-летняя девочка выпила растворитель для краски

В настоящий момент жизни малышки ничего не угрожает.

В Выборгском районе Ленобласти началась проверка по факту отравления 3-летней девочки растворителем для краски. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Инцидент произошел во дворе дома в поселке Петровский. Подросток красил свой велосипед. В этот момент к нему подбежала младшая сестра и по неосторожности выпила растворитель.

Малышке стало плохо, ее госпитализировали с отравлением. В настоящий момент жизни девочки ничего не угрожает.

Ранее на Ленской 8-летняя девочка отравилась дихлофосом.

Фото: Piter.TV