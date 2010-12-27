В Ленобласти проведут капитальный ремонт в 3429 многоквартирных домах за предстоящие 3 года

Общий объем финансирования на ближайшие три года составит около 10, 6 млрд. руб., в том числе в 2020 году — 2,9 млрд руб., в 2021 году — 3,7 млрд. руб., в 2022 году — 3,9 млрд. рублей.

В предстоящие три года в Ленинградской области запланировано провести капитальный ремонт в 3 429 многоквартирных домах.

Краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах "Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" утвержден Постановлением правительства Ленинградской области.

Общий объем финансирования на ближайшие три года составит около 10, 6 млрд. руб., в том числе в 2020 году — 2,9 млрд руб., в 2021 году — 3,7 млрд. руб., в 2022 году — 3,9 млрд. рублей.



Планируется выполнять как проектные, так и строительные работы. На проектирование запланированы средства в объеме 1,6 млрд. руб., на строительные работы — 8,9 млрд. рублей.



В этот же период планируется заменить 470 лифтов в 177 многоквартирных домах.

Подробно с краткосрочным планом можно ознакомиться на сайте комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО