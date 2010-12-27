Это уже второе заседание рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия администрациям муниципальных образований и избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований региона в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

В Ленобласти прошло заседание рабочей группы по подготовке к муниципальным выборам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО. Ход подготовки выборов и требуемое содействие избирательным комиссиям рассматривались 25 июля на заседании рабочей группы под председательством вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Сергея Перминова.

Это уже второе заседание рабочей группы по оказанию организационно-технического содействия администрациям муниципальных образований и избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований региона в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

"Проводится вся необходимая работа для гарантирования бесперебойного энергоснабжения, транспортного обслуживания и безопасности процесса голосования. Рабочая группа выступает площадкой для взаимодействия избирательных комиссий и органов власти, чтобы в срок были обеспечены все соответствующие аспекты для волеизъявления наших земляков", - отметил Сергей Перминов.

Участники заседания заслушали информацию Избирательной комиссии Ленинградской области (ИКЛО) о ходе подготовки к проведению выборов и взаимодействии избирательных комиссий с государственными органами и органами местного самоуправления, рассмотрели вопросы обеспечения пожарной безопасности, транспортного обслуживания и энергоснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО