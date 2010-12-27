В Ленобласти прошел семинар по вопросам в сфере миграции для муниципальных служащих

Обсуждались вопросы оформления разрешительной документации на трудовую деятельность и проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, адаптации мигрантов, контроля в отношении работодателей за использованием иностранных работников.

В Едином миграционном центре состоялся межрайонный обучающий семинар по актуальным вопросам в сфере миграции для муниципальных служащих Ленинградской области.

Обсуждались вопросы оформления разрешительной документации на трудовую деятельность и проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, адаптации мигрантов, контроля в отношении работодателей за использованием иностранных работников.

В семинаре приняли участие сотрудники Главного управления по вопросам миграции МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, межвузовского центра билингвального поликультурного образования им. А.И.Герцена, благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов "ПСП-фонд".

В регионе реализуется проект "Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область". Программы проекта разработаны для разных целевых групп: трудовых мигрантов, работодателей, специалистов, обучающих детей-инофонов с разным уровнем знания русского языка.

Совершенствуются формы информирования мигрантов – выпуск буклетов и "флаеров" карманного размера, роликов и слайдов на родных для них языках, развитие сетевых ресурсов. Разработано даже специальное мобильное приложение.

Источник: пресс-служба ЛО