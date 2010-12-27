В Ленобласти прошел первый Форум потребительского рынка

Форум потребительского рынка впервые объединил областные предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и представителей власти и экспертов отрасли.

В Ленинградской области прошел первый Форум потребительского рынка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

"Ленинградская область динамично развивается, и вместе с ее экономикой растут доходы населения, и растет потребительский рынок. Сегодня торговая деятельность в Ленинградской области составляет 11,7% валового регионального продукта и занимает третье место, уступая только промышленности и транспорту", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, обращаясь к участникам форума. Глава региона пожелал предпринимателям в условиях растущей конкуренции не забывать о качестве продукции и выразил надежду, что форум в регионе станет традиционным.

Форум потребительского рынка впервые объединил областные предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и представителей власти и экспертов отрасли. Деловая программа форума стала площадкой для дискуссий о современных трендах развития, точках роста потребительского рынка региона с учетом глобальных тенденций и новых ожиданий потребителей.

Ключевым событием форума стал конкурс профессионального мастерства среди субъектов предпринимательства Ленинградской области "Лучший по профессии в сфере потребительского рынка". Александр Дрозденко вручил награды победителям в 9 номинациях "Лучший повар", "Лучший кондитер", "Лучший пекарь","Лучший продавец непродовольственных товаров", "Лучший продавец сувенирной продукции", "Лучший парикмахер", "Лучший художник – конструктор одежды ателье", "Лучший мастер по ремонту бытовой техники". Общий призовой фонд конкурса составил свыше 1 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО