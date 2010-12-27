В Ленобласти пройдёт заседание Совета по вопросам добровольчества

На заседании запланированы к рассмотрению вопросы о принятии региональной межведомственной программы "Развитие добровольчества на территории Ленинградской области на 2020-2024 годы".

8 октября в 14.00 в Доме правительства Ленинградской области состоится расширенное заседание Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) при губернаторе Ленинградской области под председательством вице-губернатора по внутренней политике Сергея Перминова и с участием полуфиналистов Всероссийского конкурса "Доброволец России" (Санкт-Петербург, Суворовский пр. 67, "Галерея Славы").

На заседании запланированы к рассмотрению вопросы о принятии региональной межведомственной программы "Развитие добровольчества на территории Ленинградской области на 2020-2024 годы", об организации посвященного национальному Дню добровольца регионального форума "Доброволец.ЛО", об организации мониторинга положения ветеранов ВОВ силами "Волонтеров Победы" и о поддержке проектов областных полуфиналистов Всероссийского конкурса "Доброволец России".

Источник: пресс-служба ЛО