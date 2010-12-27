В Ленобласти пройдет спартакиада "Готов к труду и обороне"

В 2019 году соревнования посвящены 5-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В Спартакиаде принимают участие все желающие жители Ленинградской области, уже подано более 150 заявок.

14 сентября в 10.00 состоится торжественное открытие Спартакиады Ленинградской области "Готов к труду и обороне" (Ленинградская область, Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, база спортивного комплекса "Выборг").

В 2019 году соревнования посвящены 5-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В Спартакиаде принимают участие все желающие жители Ленинградской области, уже подано более 150 заявок.

Участники разбиты на возрастные группы согласно установленным нормативам ГТО: от 18 до 29 лет (VI ступень ГТО); от 30 до 39 лет (VII ступень ГТО); от 40 до 49 лет (VIII ступень ГТО) и от 50 до 59 лет (IX ступень ГТО).

Программа:

14 сентября

10.00 -10.30 – Торжественное открытие Спартакиады (СК "Выборг" , г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103)

10.30 - 14.00 – Спортивные состязания по видам испытаний комплекса ГТО (гибкость, прыжок, силовая)(СК "Выборг" , г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103)

17.00 – 19.00 – Бег на 60 метров; бег на 2 и 3 км. (Стадион "Авангард", г. Выборг, ул. Физкультурная, д. 2)

15 сентября

10.00 – 12.00 – Эстафета (СК "Выборг" , г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103)

13.00 – 14.00 – Подведение итогов, награждение победителей и призеров, закрытие Спартакиады (СК "Выборг" , г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103)

Источник: пресс-служба ЛО