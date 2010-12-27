В Ленобласти пройдет перепись населения

Для проведения переписи будет использована региональная геоинформационная система "Фонд пространственных данных Ленинградской области".

Всероссийская перепись населения будет организована в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Особое внимание в предстоящей переписи необходимо уделить приграничным территориям, районам новостроек, поскольку не все проживающие там прописаны. Прошу обратить внимание и на обеспечение доступа регистраторов в жилые дома. отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с органами исполнительной власти региона

По итогам предыдущей переписи 2010 года численность населения области была уточнена — она увеличилась на 75,3 тысяч человек (или на 4,6%). Согласно прогнозным оценкам, по итогам предстоящей переписи численность населения также может быть уточнена в большую сторону, с учетом активной жилищной застройки и количества проживающих в приграничной зоне с Санкт-Петербургом. "Пересчет" жителей даст новую оценку, которая позволит пересмотреть все расчеты по обеспеченности социальными и инфраструктурными объектами, а также повлияет на распределение бюджетных трансфертов по муниципальным образованиям.

Для проведения переписи будет использована региональная геоинформационная система "Фонд пространственных данных Ленинградской области". В ФПД создан раздел "Перепись населения 2020", внесены данные о населении по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года и осуществлена интеграция с системой ГИС ЖКХ в части информации по многоквартирным домам.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО