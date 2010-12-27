В Ленобласти пройдет молодежный патриотический конкурс "Моя гордость – Россия!"

Одним из тематических направлений конкурса в 2019 году является направление "Спортивная гордость России", в рамках которого могут быть представлены конкурсные работы, направленные на популяризацию спортивных достижений России на международной арене.

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области информирует о проведении межрегиональным центром по делам детей и молодежи Национального молодежного патриотического конкурса "Моя гордость – Россия!".

Учащиеся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций от 11 до 18 лет могут представить свои конкурсные работы в различных форматах: "Фотография", "Рисунок", "Видеоролик", "Социальный плакат", "Сочинение", "Литературное творчество", "Журналистика".

Одним из тематических направлений конкурса в 2019 году является направление "Спортивная гордость России", в рамках которого могут быть представлены конкурсные работы, направленные на популяризацию спортивных достижений России на международной арене.

Конкурс проводится при поддержке Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федерального агентства по делам национальностей, Фонда "Русский мир" и проектного офиса Министерства культуры Российской Федерации.

Срок приема заявок для участия в мероприятии – до 27.10.2019 (включительно). Дополнительная информация о порядке организации и проведения конкурса опубликована на официальном сайте организации www.rosdetstvo.com в разделе "Функция" - "Организация и проведение мероприятий" - "Конкурсные мероприятия для детей и молодежи" - "Национальный молодежный патриотический конкурс "Моя гордость – Россия" - "Мероприятие 2019 года".

Источник: пресс-служба