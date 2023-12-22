В Ленобласти пройдет гонка ГТО "Путь Победы"

Подать заявку на участие в проекте можно до 1 мая.

В парке Зубровник 3 мая состоится бесплатная Гонка ГТО "Путь Победы". Участники преодолеют четыре километра по пересечённой местности и пройдут 15 спортивно-военизированных препятствий. Об этом сообщили сегодня, 24 апреля, в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Спортивный марафон начнется в 9:00. Принять участие в забеге смогут спортсмены в возрасте от 18 до 35 лет. Бегунам доступны общекомандный и индивидуальный зачеты, а также соревнования между вузами и молодежными командами предприятий Петербурга. В рамках проведения забега будут принимать нормативы ГТО.

Подать заявку на участие в проекте можно до 1 мая. Участников угостят горячим обедом. Перед атлетами выступит диджей. В день старта будет курсировать бесплатный автобус от метро "Парнас" до места проведения мероприятия и обратно.

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