В Ленобласти пройдет церемония закладки камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода

В мероприятии планируется участие представителей министерства транспорта РФ, администрации Ленинградской области и Октябрьской железной дороги.

В среду, 25 сентября, в 11.00 состоится церемония закладки первого камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода "Новотранс" (Ленинградская область, Волосовский район, деревня Захонье).

"Новотранс" и правительство Ленинградской области в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве при реализации проекта по строительству Балтийского вагоноремонтного завода.

В мероприятии планируется участие представителей министерства транспорта РФ, администрации Ленинградской области и Октябрьской железной дороги, президента группы компаний "Новотранс" Константина Гончарова и начальника управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" Михаила Сапетова.

Источник: пресс-служба ЛО