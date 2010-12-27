В Ленобласти пройдет бизнес-форум "Балтика-Китай"

Форум соберет на одной площадке бизнес-сообщество Европы и Азии и представителей власти Ленинградской области.

Семнадцатого сентября в 13.00 откроется первый крупный бизнес-форум Ленинградской области "Балтика-Китай" (г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6 литер А, отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport).

Форум соберет на одной площадке бизнес-сообщество Европы и Азии и представителей власти Ленинградской области. Среди приглашенных участников: бизнес-делегация земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с министром энергетики Кристианом Пегелем и главой государственной канцелярии Хайко Гойе, а также представители города Гамбург, бизнес-делегация компаний-членов Немецко-Российского Экономического Союза и представители китайских и российских компаний. Планируется участие губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.

В рамках форума с 13.00 до 14.30 состоится пленарное заседание "Перспективы ведения иностранного бизнеса на территории Ленинградской области".

С 14.30 до 16.00 будет организована биржа деловых контактов с участием представителей российских, китайских и немецких компаний.

С 16.00 до 17.30 пройдут две сессии: "Инвестиции в промышленность Ленинградской области: возможности господдержки и перспективы выхода на рынок России" и "Как успешно выйти на рынки Китая и Европы компаниям малого и среднего бизнеса"

Бизнес-форум "Балтика-Китай" организован Агентством экономического развития и Центром развития промышленности Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО