В Ленобласти пройдет Всероссийская экологическая акция "Сохраним лес!"

В акции по высаживанию сеянцев лесных деревьев могут принять участие все желающие. Ее основная цель – привлечение внимание к вопросам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России.

Четырнадцатого сентября в 10.30 состоится центральное областное мероприятие Всероссийской экологической кампании "Сохраним лес!" (Ленинградская область, Всеволожский район, 45 км автодороги "Сортавала").

В акции по высаживанию сеянцев лесных деревьев могут принять участие все желающие. Ее основная цель – привлечение внимание к вопросам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России.

Акция "Сохраним лес!" проходит на всей территории России накануне профессионального праздника – Дня работника леса. В Ленинградской области акция будет проходить во всех муниципальных районах, список лесничеств региона размещен на сайте комитета по природным ресурсам региона.

"Сохраним лес!" – часть ежегодной акции "Живи, лес!", проводимой по инициативе Рослесхоза каждую осень в течение последних девяти лет.

Источник: пресс-служба ЛО