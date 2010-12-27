В Ленобласти пройдет Международный военно-исторический фестиваль "Плацдарм "Невский пятачок"

Фестиваль пройдет на месте боев с использованием пиротехнических средств, макетов оружия и техники времен Великой Отечественной войны. Зрители увидят уникальный эпизод форсирования Невы.

В предстоящее воскресенье, 22 сентября, в 12.00 на территории мемориального комплекса "Невский пятачок" пройдет Международный военно-исторический фестиваль "Плацдарм "Невский пятачок" (Ленинградская область, Кировский район, урочище Арбузово, южная окраина города Кировска).

В рамках фестиваля более 400 реконструкторов из России, Белоруссии, Украины и Прибалтики представят эпизод первого создания плацдарма "Невский Пятачок". Несмотря на то, что Красная Армия потерпела поражение, именно эти сражения не позволили молниеносной войне состояться, а Ленинграду – быть отданным врагу.

Фестиваль пройдет на месте боев с использованием пиротехнических средств, макетов оружия и техники времен Великой Отечественной войны. Зрители увидят уникальный эпизод форсирования Невы.

Во время фестиваля будут работать интерактивные экспозиции, демонстрирующие обмундирование, военную технику и быт враждующих сторон.

Источник: пресс-служба ЛО