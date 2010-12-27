В Ленобласти продолжат бесплатно перевозить пожилых людей

Бесплатный проезд будет осуществляться на 85 автобусных маршрутах.

В 2018 году пассажиры старше 75 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщили 20 декабря в региональном управлении по транспорту.

В сообщении говорится, что в следующем году бесплатно проехать пожилым людям будет можно на 85 маршрутах в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском, Приозерском, Ломоносовском, Выборгском и Кировском районах, а также на маршрутах между Ленобластью и Петербургом.

В акции принимают участие, как крупные региональные перевозчики, так и предприятия, обсуживающие местные маршруты. Также присоединились маршруты, которые связывают новые микрорайоны со станциями метро.

Бесплатный проезд осуществляется после предъявления паспорта по маршрутам №478, №527, №528, №529, К363, К545, №205, №401, №401Ф, №402, №403, №670, №672, №673, №677, №677А, №681, №685, №434, №439, №444, №447, №555А, №671, №673, №676, №810, №859/885, №897, №565, №572А, №579, №413, №441, №645, №645А, №105А, №546, №486, №486В, №632, №632А, №635, №636, №650А, №650В, №653, №653, №450, №550, №681, №682, №688, №610, №611, №611Б, №610, №618, №319, №687, №684, №К-100, №К-18, №К-18А, №431, №524, №526, №533, №631, №596А, №692 и др.