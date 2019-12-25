Россию и Финляндию свяжет велодорожка

Она появится в Светогорске.

Ленобласть и Финляндию будет соединяться велодорожка. Вчера, 13 августа, Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и области подвела итоги конкурса на выполнение работ по размещению велосипедной дорожки. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Участниками открытого конкурса стали две компании, победитель — ООО "Террикон". Компания обустроит велодорожку протяженностью 4 км в рамках проекте "Велодвижение" на территории Светогорска. Договор будет подписан в ближайшее время. Завершить все работы планируется летом 2021-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Финляндия продлила ограничения для въезда россиян до 8 сентября.

Фото: Piter.TV