В Ленобласти появится ассоциация наставников для участников "Ворлдскилз"

Ассоциация поможет готовить будущих победителей и даст новые направления развития системе профессионального образования региона.

В регионе будет создана Ассоциация наставников для участников "Ворлдскилз", которая поможет готовить будущих победителей и даст новые направления развития системе профессионального образования региона. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам встречи с областными призерами и победителями национального чемпионата "Молодые профессионалы".

"Ленинградская область один из самых динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и нам очень нужны квалифицированные рабочие кадры для обеспечения инвестиционной деятельности в регионе. Чтобы поднять для самих себя планку в профессиональном образовании, мы несколько лет назад приняли решение вступить в движение Ворлдскиллс, и сегодня активно участвуем в чемпионатах "Молодые профессионалы", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Мы в ближайшие два года будем уделять максимальное внимание тому, чтобы наши ребята готовились и побеждали в чемпионатах "Молодые профессионалы" — перед тем, как самим принимать очередной чемпионат профмастерства на национальном уровне", — подчеркнул губернатор Ленинградской области.

Александр Дрозденко также поддержал предложение ввести денежные поощрения от главы региона для тех, кто получил медальоны за профессионализм на чемпионате "Молодые профессионалы" (аналог 5-го места) и вручил дипломы призерам и победителям национального чемпионата.

Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия" - 2019) включал в себя состязания по 91 профессиональной компетенции "Ворлдскиллс" (из них 23 компетенции блока FutureSkills, а также 48 юниорских компетенций). В финале участвовали 1300 конкурсантов и более 1000 экспертов. В областную команду входили 25 человек (11 участников, 9 экспертов, 4 сопровождающих юниоров, тим-лидер). По итогам командного зачета у ленинградцев 20 место.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО