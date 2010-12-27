В Ленобласти появилось звание "Почетный работник культуры Ленинградской области"

В Ленинградской области действуют 262 культурно-досуговых центра и Домов культуры, 399 библиотек, 35 музеев, 75 детских школ искусств.

Во Всероссийский Год театра в Ленинградской области появилось звание "Почетный работник культуры Ленинградской области".

Для дополнительного поощрения и развития культурной отрасли в регионе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление. Теперь ежегодно трое работников культурной сферы могут быть представлены к награде. В документе сообщается, что почетное звание будет присваиваться гражданам Российской Федерации, проработавшим в сфере культуры не менее 20 лет, из них 15 лет – в Ленинградской области. Награжденные получат единовременную денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

В Ленинградской области действуют 262 культурно-досуговых центра и Домов культуры, 399 библиотек, 35 музеев, 75 детских школ искусств. Пять драматических театров ("Театр на Васильевском", театр "На Литейном", "Комедианты", "Апрель" в городе Лодейное Поле и театр драмы и кукол "Святая крепость" в Выборге) ежемесячно выезжают на гастроли по области и радуют жителей премьерами. Симфонический оркестр "Таврический" и оркестр русских народных инструментов "Метелица" принимают участие в областных и районных праздниках, знакомя жителей с произведениями классиков и современных композиторов.

Источник: пресс-служба ЛО