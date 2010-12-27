В Ленобласти построят дом для проживания инвалидов

Стороны договорились о взаимодействии при реализации совместного проекта, предполагающего строительство во Всеволожском районе дома для проживания граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Ленинградская область и "Группа ЛСР" подписали соглашение о сотрудничестве в социальной сфере.

Свои подписи в документе поставили заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и член правления, первый заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР" Максим Соколов.

Стороны договорились о взаимодействии при реализации совместного проекта, предполагающего строительство во Всеволожском районе дома для проживания граждан с ограниченными возможностями здоровья. Ленинградская область, со своей стороны, предоставит земельный участок, а "Группа ЛСР" выступит инвестором и застройщиком. Планируется, что в течение полугода компания-инвестор подготовит проектную документацию, и затем в течение года построит объект.

"В Ленинградской области уже несколько лет работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который помогает гражданам с ограничениями по здоровью социально адаптироваться и трудоустроиться. Следующий шаг – научить их жить в собственном доме, и в этом нам поможет партнерство с "Группой ЛСР", – прокомментировал Николай Емельянов.

"У нас наработан большой опыт в других регионах, где реализуются такие проекты. Стремясь поддержать людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, мы направляем серьезные средства на реализацию такого проекта на территории Ленинградской области, где наша компания ведет бизнес как в сфере строительства, так и производства материалов", – отметил Максим Соколов.

Источник: пресс-служба ЛО