В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию

B ходе проведения обыска в хозяйственной постройке были обнаружены и изъяты 8 поддонов с мефедроном, общей массой почти 29 килограммов, более 1200 кг прекурсоров наркотических средств, химические реактивы, лабораторное оборудование.

Сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков в Волосовском районе Ленобласти провели спецоперацию по ликвидации подпольного производства синтетического наркотика мефедрон. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Лаборатория была оборудована в деревне Лиможа в дачном доме. По подозрению в противоправной деятельности задержали 47-летнего организатора производства, двух изготовителей (48 и 47 лет) и 41-летнего "подмастерье". По данным полиции лаборатория была создана в ноябре 2021 года.

Сбыт наркотических средств посредством "тайников-закладок" осуществлял сам организатор лаборатории. B ходе проведения обыска в хозяйственной постройке были обнаружены и изъяты 8 поддонов с мефедроном, общей массой почти 29 килограммов, более 1200 кг прекурсоров наркотических средств, химические реактивы, лабораторное оборудование.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти владельца нарколаборатории с 66 кг мефедрона осудили на 16 лет.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти