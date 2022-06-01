В Ленобласти почти 600 ребят вышли на работу в каникулы

За 21 день они получат зарплату около 10 тысяч рублей.

В Ленинградской области почти 600 ребят начали работу на каникулах. Губернатор Александр Дрозденко встретился в Токсово с одним из трудовых отрядов молодежного центра "Альфа" Всеволожского района, который организовал 16 трудовых бригад.

В Токсово ребята проводят работы по уборке городского сквера: собирают мусор и скошенную траву, подметают дорожки. Они заняты трудом около 4 часов день, потом для них организовывают экскурсии лекции и пр. За 21 день они получат зарплату около 10 тысяч рублей.

В этом году комитетом по труду и занятости населения планируется трудоустройство не менее 7000 подростков. Сегодня в Ленобласти уже трудоустроено 587 подростков в 12 районах.

С 1 июня в Ленобласти были увеличены прожиточный минимум и МРОТ.

Видео: правительство Ленобласти