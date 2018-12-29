В Ленобласти супружеская пара провалилась под лед, спасая терьеров Стешу и Моню

Местные жители спасли двоих человек, которые кинулись в воду за животными.

Во Всеволожском районе Ленинградской области молодая пара бросилась в ледяную воду местного озера, чтобы спасти упавших туда собак. Люди также оказались в плену у стихии. Героев вытянули на берег очевидцы. Также местные жители успели привезти на место происшествия горячий чай и теплые одеяла, чтобы согреть пострадавших.

Инцидент произошел вечером 20 января вблизи озера Медное. По сведениям представителей ГУ МЧС по региону, мужчина и женщина кинулись в воду ради спасения домашних животных. Собаки в районе известны тем, что хозяева разыскивали питомцев, сбежавших с прогулки в лес за лосями. Теперь найденные терьеры по кличке Стеша и Моня возвращены владелице. Отметим, что псам удалось самостоятельно выживать в течение трех недель: они пропали в начале месяца. Спасатели добавили, что псы сильно истощены.

Фото: Piter.tv