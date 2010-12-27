В Ленобласти ожидается снижение тарифов на вывоз мусора на 12%

Новые тарифы будут действовать с 1 января 2020 года.

Во вторник, 24 декабря, состоялась встреча губернатора Ленинградсокй области Александра Дрозденко с депутатами Законодательного Собрания Ленобласти. Одним из главных обсуждений стал вопрос о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальном отходами.

По итогу встречи Дрозденко принял важные решения по вопросу обращения с отходами, сообщает телеграм-канал "Тайны Ленинградского двора".

Со следующего года, а точнее, с 1 января, тарифы на вывоз мусора по всему региону могут быть снижены на 12%. Нормативы по накоплению мусора в сельской местности могут быть снижены на 30%.

Стоит отметить, что официальных комментариев по данной информации пока нет.

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