В Ленобласти отремонтирован участок региональной трассы "Верево — Пудость"

Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В Ленинградской области выполнено обновление участка региональной трассы "Верево — Пудость", соединяющего Киевское шоссе и второй путь подъезда к Гатчине через дорогу "Красное Село — Гатчина — Павловск".

Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На объекте полностью расчищена полоса отвода и укреплены обочины. Дорожники также уложили два слоя нового асфальта, нанесли износостойкую разметку и поставили все необходимые знаки.

Сейчас дорожная техника и рабочие выходят на ремонт 14 километрового участка магистрали "Огоньки — Стрельцово — Толоконниково" в Выборгском районе. Дорога является региональным дублером федеральной трассы А-181 "Скандинавия", интенсивность движения по ней превышает десять тысяч автомобилей в сутки. Зимой трасса особенно популярна у любителей горнолыжного отдыха, так как проходит через поселок Коробицыно.

Источник: пресс-служба администрации ЛО