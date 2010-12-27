В Ленобласти отремонтирован участок региональной трассы "Санкт-Петербург — Ручьи"

Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность ремонтируемого участка составила почти 20 километров. На объекте укреплены обочины, уложено два слоя нового асфальтобетона и нанесена разметка.

В Ленинградской области с опережением на месяц отремонтирован участок региональной трассы "Санкт-Петербург — Ручьи", которая является основным путём проезда к Сосновому Бору.

Работы велись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Протяженность ремонтируемого участка составила почти 20 километров. На объекте укреплены обочины, уложено два слоя нового асфальтобетона и нанесена разметка.

Стоимость работ составила 150 млн рублей, выделенных Ленинградской области из федерального бюджета. Заказчиком выступило ГКУ "Ленавтодор".

Трасса "Санкт-Петербург — Ручьи" обеспечивает выход из города на Неве в Ломоносовский и Кингисеппский районы Ленинградской области вдоль южного берега Финского залива. Интенсивность движения транспорта превышает 12 тысяч машин в сутки. Ранее "Ленавтодор" выполнил ремонт трассы "Сосновый Бор — Глобицы", тем самым обеспечив атомграду максимально безопасные пути проезда.

Источник: пресс-служба ЛО