В Ленобласти определены победители IV регионального чемпионата "Абилимпикс"

Очередной чемпионат проводился одновременно на восьми площадках.

IV региональный чемпионат "Абилимпикс" определил победителей в 30 компетенциях по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Очередной чемпионат проводился одновременно на восьми площадках.

На соревновательных площадках в разных районах Ленинградской области демонстрировали свое умение и мастерство: ландшафтные дизайнеры, сити-фермеры, слесари и маляры, облицовщики плиткой, повара и портные, электромонтажники и флористы, специалисты по обработке текста и работе с документами, мастера по карвингу (составление фруктовых букетов) и другие.

В этом году в региональный чемпионат впервые введены "лозоплетение", "сухое строительство и штукатурные работы", "социальная работа", "адаптивная физическая культура", "гончарное дело", "выпечка вепсских блинов", "мозаика из керамической плитки", "экономика и бухгалтерский учет", "предпринимательство". Школьники показали свои умения по компетенциям: "художественное вышивание", "социальная работа", "вязание крючком", "вязание спицами".

В чемпионате приняли участие около 170 конкурсантов и столько же экспертов-профессионалов. К работе на площадках были привлечены более 150 волонтеров.

Победители примут участие в отборочных соревнованиях национального чемпионата и самом Национальном чемпионате, который состоится с 18 по 22 ноября этого года в Москве.

Источник: пресс-служба ЛО