В Ленобласти объявлен конкурс детского рисунка "Спорт глазами детей"

На конкурс не принимаются работы, созданные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна. Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы.

В Ленинградской области объявлен конкурс детского рисунка "Спорт глазами детей".

Принять участие может каждый ребенок в возрасте от 6 до 11 лет. Для этого необходимо нарисовать картину на спортивную тематику. Работы могут быть выполнены в любой технике рисования – цветными карандашами, красками, восковыми мелками. Главное условие – рисунки должны быть созданы без помощи родителей.

На конкурс не принимаются работы, созданные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна. Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы.

Отсканированный рисунок или фотографию рисунка (в размере 180 до 300 dpi/точек на дюйм) надо направить в электронном виде на электронную почту lenoblsport@gmail.com в срок до 25 ноября 2019 года с указанием следующих данных автора рисунка: ФИО, возраст, место проживания, наименование общеобразовательной организации.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Спорт – норма жизни". Работы-победители регионального этапа будут представлены на Детском всероссийском конкурсе рисунков "Спорт глазами детей".

Положение о детском всероссийском конкурсе рисунков "Спорт глазами детей" размещено на сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе "Конкурсы".

Источник: пресс-служба ЛО